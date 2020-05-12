Повышение экспорта İT-товаров является глобальной целью

ИКТ 12 мая 2020 12:43 (UTC+04:00)
Повышение экспорта İT-товаров является глобальной целью

БАКУ/Trend/ - Доля использования машинного обучения и традиционной автоматизации в отрасли информационных технологий повышается, сообщил Trend директор ИКТ-центра Азербайджанского университета архитектуры и строительства Сархан Талыбзаде.

По его словам, среди тенденций 2020 года преобладает гиперавтоматизация (автоматизированный процесс, не учитывающий человеческий фактор) во всех сферах деятельности. Несмотря на то, что термин "гиперавтоматизация" является относительно новым, его суть нам знакома. Среди последних трендов ИТ-индустрии доля использования машинного обучения и традиционной автоматизации значительно повышается. В целом, информационные технологии - это прежде всего комплекс, который включает в себя методы сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации. То есть, применение информационных технологий в любом направлении бизнеса не только формирует позитивный имидж предприятия, но и экономит ресурсы компании. С использованием технологий компания получает полный контроль над бизнес-процессами. Это способствует преодолению субъективного подхода, ускорению производственного процесса и самое главное увеличению доходов компаний.

"Развитие ИТ в Азербайджане, в отличие от других стран, является приоритетной целью на сегодняшний день. В нашей стране разработана система электронных госуслуг, созданы проекты по повышению ИТ-грамотности, программы поддержки разработки инновационных продуктов", - отметил Талыбзаде.

Директор ИКТ-центра добавил, что правительство заинтересовано в увеличении госбюджета за счет объемов экспорта ИТ-продукции. Однако следует особо отметить, что из-за быстрого расширения технологической экосистемы ведущих стран, для создания аналогичной среды необходимо вдвое ускорить темп.

"В целом, пандемия дала толчок развитию в мире практически всех отраслей производственной деятельности, особенно ИТ-сектора. От нас зависит только то, насколько эффективно мы воспользуемся этой возможностью", - подытожил Сархан Талыбзаде.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Кыргызстане зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19
В Кыргызстане зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19
В январе-марте Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны
В январе-марте Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны
В Кыргызстане выявлен 71 новый случай COVID-19
В Кыргызстане выявлен 71 новый случай COVID-19
Loading Bars
Лента новостей
Экзаменационный центр объявил прием студентов в вузы и колледжи Азербайджана Общество 12:45
Повышение экспорта İT-товаров является глобальной целью ИКТ 12:43
BP увеличила добычу газа на "Шах Дениз" Энергетика 12:41
Комитет по науке и образованию Милли Меджлиса провел онлайн-заседание Политика 12:38
В Самарканде ужесточаются карантинные меры Узбекистан 12:38
Пандемия многократно ударила по экспорту Турции во Францию Турция 12:32
СП "Электрогаз" огласил сроки возобновления работы крупного завода в Баку Бизнес 12:28
В апреле этого года в Турции в ДТП погибли более 140 человек Турция 12:15
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ректора Азербайджанского института теологии Политика 12:14
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 899 Россия 12:11
Объем экспорта нефти по БТД сократился - BP Энергетика 12:04
Власти Испании вводят двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за рубежа Европа 12:02
Регионы Узбекистана будут специализированы на производстве сельхозпродукции Узбекистан 11:55
Туркменистан и Израиль обсудили развитие торгово-экономических связей Бизнес 11:54
ВОЗ опровергла предположения о пользе курения для снижения риска заболевания COVID-19 Европа 11:47
Сотрудничество деда Пашиняна с нацистами объясняет стремление руководства Армении героизировать фашистских приспешников - российский эксперт Политика 11:43
BP снизила объём экспорта нефти с Сангачальского нефтяного терминала Энергетика 11:42
Васиф Алиев: Если не соблюдать правила, то коронавирус может широко распространиться (ВИДЕО) Общество 11:37
Путешествие в мир красок Асефа Джафарова (ФОТО) Культура 11:30
BP увеличила объемы передаваемого SOCAR попутного газа Энергетика 11:23
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Энергетика 11:12
BP увеличила капитальные расходы на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 11:11
BP обнародовала объем добычи нефти на АЧГ Энергетика 11:06
В Армении за сутки выявили 146 случаев заражения COVID-19 Армения 11:03
На ряде улиц Баку наносится дорожная разметка Общество 11:03
Нефть дорожает на новостях по сокращению добычи Энергетика 10:52
Азербайджан показал весьма эффективную борьбу с пандемией коронавируса - турецкий эксперт Политика 10:49
Китай отменит дополнительные пошлины еще на 79 позиций импорта из США Другие страны 10:28
В Турции в январе-апреле сократились пассажирские авиаперевозки Турция 10:27
Azercosmos подписал новое соглашение о сотрудничестве ИКТ 10:23
В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 2500 Узбекистан 10:20
Туркменистан и ЮНЕСКО обсудили вопросы образования Бизнес 10:16
Главный инфекционист США выступит против слишком скорой отмены ограничений США 10:08
Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов Другие страны 10:00
Народная артистка Наиба Аллахвердиева показала пример поведения во время пандемии коронавируса Социум 09:57
ВВП Казахстана снизился на 0,2% Казахстан 09:56
Курс маната по отношению к мировым валютам на 12 мая Финансы 09:55
Парламент Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 15 мая Политика 09:54
Назван объем добычи нефти в Казахстане Казахстан 09:54
Премьер-министр Казахстана поручил принять конкретные меры для восстановления сектора услуг Казахстан 09:51
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:51
Ситуация на мировых финансовых рынках начала восстанавливаться - председатель Нацбанка Казахстана Казахстан 09:47
Тбилисский аэропорт в седьмой раз попал в список лучших в Восточной Европе Грузия 09:36
Генсек UNWTO: Грузия станет первой страной, которая откроет свои границы Грузия 09:34
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:32
Власти Уханя протестируют всех жителей города на коронавирус за 10 дней Другие страны 09:29
МЧС о пожаре на рынке стройматериалов в Баку (ФОТО) Происшествия 09:19
Работа бакинского метро была приостановлена утром на два часа Общество 09:04
В постнефтяной период Азербайджану понадобятся специалисты новой формации Политика 09:01
В Кыргызстане зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:55
Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 5240 Казахстан 08:43
Ученый из КНР исключил утечку коронавируса из Уханьского института вирусологии Другие страны 08:17
Потерянное 38 лет назад в Германии кольцо нашлось на американском пляже Европа 08:09
В Швейцарии начали открываться магазины, рестораны и музеи Европа 07:57
Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи Другие страны 07:42
В Китае выявлен один новый случай активной формы коронавируса Другие страны 07:28
Трамп собрал рекордную сумму пожертвований за месяц США 07:21
В Японии произошло землетрясение Другие страны 07:03
Посол Франции: Ведущие французские компании стремятся работать в Азербайджане (Интервью) Политика 07:00
Глава Boeing: авиакомпании США к концу года достигнут 50% докризисного уровня перевозок США 06:37
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,25 млн человек В мире 06:14
Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе В мире 05:47
Первый после перерыва брифинг Трампа по коронавирусу закончился конфликтом с журналистами США 05:29
В Канаде число выздоровевших впервые превысило количество зараженных коронавирусом Другие страны 05:16
США предложили Ирану прислать самолет за своими гражданами США 04:51
Заключенные пытались заразиться коронавирусом ради досрочного освобождения США 04:35
Завод Tesla в Калифорнии возобновляет работу, несмотря на запрет местных властей США 04:17
В США у трех детей с коронавирусом обнаружили новые нетипичные симптомы США 04:01
Феттель не договорился с "Феррари" о новом контракте и покинет команду в конце года Спорт 03:45
Globo: экс-президента Petrobras повторно приговорили к тюремному сроку Другие страны 03:28
В Ухане проведут массовое тестирование на COVID-19 Другие страны 03:13
Twitter начнет борьбу с фейками про COVID-19 В мире 02:56
Гитару Кобейна выставили на аукционе за миллион долларов Другие страны 02:39
Пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено) Происшествия 02:22
В Париже запретили употребление алкоголя на берегах рек и каналов Европа 02:16
Повторные тесты Майкла Пенса на коронавирус оказались отрицательными США 01:49
В США провели более 9 млн тестов на коронавирус США 01:25
Трамп: США не заинтересованы в обсуждении новых условий торгового соглашения с Китаем США 01:01
В США более 80 тыс. человек умерли из-за коронавируса США 00:48
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом Россия 00:31
Совет Европы о возможности начать диалог о либерализации визового режима со странами «Восточного партнёрства» Политика 00:24
Асим Моллазаде: Служба деда Никола Пашиняна в рядах СС - доказательство того, что армяне являются сторонниками фашистского режима Политика 00:07
Эльман Насиров: Служба деда Пашиняна в рядах фашистов объясняет распространение этой идеологии в Армении Политика 11 мая 23:54
Армянская мафия вновь в центре скандала - теперь уже в Латвии Армения 11 мая 23:51
Чемпионат Дании по футболу возобновится 28 мая Спорт 11 мая 23:45
В Армении возросло количество жалоб граждан по поводу ущемления их прав Армения 11 мая 23:26
Цена нефти Brent снижалась до $29,35 Энергетика 11 мая 23:01
ВОЗ: За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 89 тыс. В мире 11 мая 22:37
Французов призвали быть готовыми к повторной изоляции Европа 11 мая 22:31
МВФ выделил Египту помощь в размере $2,77 млрд на борьбу с пандемией Другие страны 11 мая 22:18
Умер комедийный актер и отец Бена Стиллера Джерри Стиллер В мире 11 мая 22:06
Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ снизилось до 1689 Израиль 11 мая 21:54
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 95 тысяч Турция 11 мая 21:45
Финал Кубка Германии по футболу пройдет 4 июля Спорт 11 мая 21:39
Абитуриенты, которые не могут подтвердить свои документы онлайн, подадут заявку в порядке электронной очереди Общество 11 мая 21:26
Итальянским футбольным клубам разрешат возобновить тренировки с 18 мая Спорт 11 мая 21:20
Кабмин Израиля разрешил гражданам страны посещать парки Израиль 11 мая 21:15
В МВФ заявили, что пандемия коронавируса усугубит проблему неравенства в мире В мире 11 мая 21:04
Госдепартамент: Позиция США по нагорно-карабахскому конфликту не изменилась Нагорно-карабахский конфликт 11 мая 21:00
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 11 мая 20:54
Все новости