Повышение экспорта İT-товаров является глобальной целью

БАКУ/Trend/ - Доля использования машинного обучения и традиционной автоматизации в отрасли информационных технологий повышается, сообщил Trend директор ИКТ-центра Азербайджанского университета архитектуры и строительства Сархан Талыбзаде.

По его словам, среди тенденций 2020 года преобладает гиперавтоматизация (автоматизированный процесс, не учитывающий человеческий фактор) во всех сферах деятельности. Несмотря на то, что термин "гиперавтоматизация" является относительно новым, его суть нам знакома. Среди последних трендов ИТ-индустрии доля использования машинного обучения и традиционной автоматизации значительно повышается. В целом, информационные технологии - это прежде всего комплекс, который включает в себя методы сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации. То есть, применение информационных технологий в любом направлении бизнеса не только формирует позитивный имидж предприятия, но и экономит ресурсы компании. С использованием технологий компания получает полный контроль над бизнес-процессами. Это способствует преодолению субъективного подхода, ускорению производственного процесса и самое главное увеличению доходов компаний.

"Развитие ИТ в Азербайджане, в отличие от других стран, является приоритетной целью на сегодняшний день. В нашей стране разработана система электронных госуслуг, созданы проекты по повышению ИТ-грамотности, программы поддержки разработки инновационных продуктов", - отметил Талыбзаде.

Директор ИКТ-центра добавил, что правительство заинтересовано в увеличении госбюджета за счет объемов экспорта ИТ-продукции. Однако следует особо отметить, что из-за быстрого расширения технологической экосистемы ведущих стран, для создания аналогичной среды необходимо вдвое ускорить темп.

"В целом, пандемия дала толчок развитию в мире практически всех отраслей производственной деятельности, особенно ИТ-сектора. От нас зависит только то, насколько эффективно мы воспользуемся этой возможностью", - подытожил Сархан Талыбзаде.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev