Азербайджан может стать цифровым хабом региона - Самир Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать цифровым хабом региона.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов в ходе 5-й конференции по электронным инфраструктурам "Восточного партнерства".

По его словам, в стране ведутся широкомасштабные работы по развитию информационных технологий, «зеленых» технологий и экономики.

«Эти проекты реализуются и на освобожденных территориях. Мы работаем над проектом по обеспечению интернетом всей территории страны до 2024 года, разрабатываем «облачные технологии», национальную электронную подпись. Наша страна принимает участие и в региональных проектах. Так, мы совместно с Казахстаном и Туркменистаном прокладываем фибероптику по дну Каспийского моря. Реализация всех этих инициатив позволит превратить Азербайджан в цифровой хаб нашего региона», - сказал замминистра.

Он отметил, что уделяется большое внимание развитию человеческого капитала.

«В нынешнем году мы обучили 800 ИТ-специалистов, в следующем году планируется довести это число до двух тысяч. Также расширяем программы обучения по ИТ-сфере», - сказал Мамедов.