В Азербайджане в рамках проекта «Technest» планируется ежегодная подготовка около 3 тыс. ИТ-специалистов

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Technest» министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана намерено ежегодно подготавливать около 3 000 студентов по специальности "информационные технологии".

Как передает Trend, об этом сказал в четверг министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на Азербайджанском форуме по инвестициям и молодежному предпринимательству.

"Пандемия коронавируса показала необходимость обновления знаний в сфере информационных технологий. В связи с этим на министерство ложится несколько задач, среди которых также обновление инфраструктуры, связанной с виртуальным пространством. Также мы считаем, что люди могут постоянно обновлять свои знания и навыки, помимо среднего и высшего образования. Если у человека есть потенциал, он может получать новые знания на любом этапе своей жизни. В рамках проекта «Technest» мы намерены ежегодно выпускать на рынок труда около 3 000 студентов по специальности "информационные технологии", - сказал он.