«Лаборатория Касперского» зафиксировала более 150 тысяч атак шпионского мода для WhatsApp в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили мод для WhatsApp, который содержит ранее неизвестное вредоносное ПО — троянца-шпиона для Android. Он получил название CanesSpy. Мод уже некоторое время распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках. С 5 по 31 октября защитные решения компании предотвратили более 340 тысяч атак с его использованием в более чем ста странах мира. Почти половина из них пришлась на пользователей в Азербайджане. Также среди топ-стран по количеству атак — Саудовская Аравия, Йемен, Турция и Египет.

Моды — это неофициальные дополнения, например, к мессенджерам или играм. Они позволяют расширить возможности официальных приложений. Однако под видом таких программ злоумышленники часто распространяют вредоносное ПО.

Функционал. Новая программа-троянец распространяется вместе с некоторыми модификациями для WhatsApp на Android, которые предлагают, например, опцию отложенного постинга или другие улучшения. Троянец может красть данные с заражённого смартфона: список контактов, информацию об аккаунтах на устройстве, документы. По команде он начинает вести запись с микрофона устройства. Шпионский модуль начинает работать при включении или постановке телефона на зарядку.

Распространение. Основной источник заражённых файлов — Telegram-каналы преимущественно на арабском и азербайджанском языках. Причём суммарное число подписчиков только в самых популярных из них достигает почти двух миллионов пользователей.

«Лаборатория Касперского» уведомила Telegram о наличии вредоносного ПО в обнаруженных каналах. Однако вредоносные моды распространяются также через различные сайты, где можно скачать моды для мессенджеров.

«Мы всё чаще встречаем различные моды, которые содержат не только легитимные дополнительные функции, но и вредоносное ПО. Основной способ распространения таких программ — неофициальные ресурсы, где зачастую отсутствует модерация. Например, пользователи могут столкнуться с ними в разных каналах в мессенджерах. При этом размер аудитории таких площадок может быть внушительным, что снижает бдительность людей. Поэтому важно пользоваться официальными клиентами сервисов: так риски столкнуться со зловредным ПО снижаются», — комментирует Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Подробно о зловреде, который защитные решения «Лаборатории Касперского» детектируют как Trojan-Spy.AndroidOS.CanesSpy, можно прочитать в посте на securelist.

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