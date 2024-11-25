Названы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Смартфоны и мобильные телефоны компании Samsung в сентябре 2024 года сохранили лидерство по популярности в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным статистического центра Global Stats, удельный вес устройств Samsung на азербайджанском рынке составил 28,18 процента, что на 1,09 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

На втором месте с рыночной долей 22,78 процента (рост на 0,33 процентных пункта) мобильные устройства китайского производителя Xiaomi.

Доля Apple - третьего по популярности бренда смартфонов в Азербайджане, увеличилась на внутреннем рынке на 0,82 процентных пункта - до 17,88 процента.

Удельный вес устройств Huawei на азербайджанском рынке составил 1,72 процента, что на 0,07 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Отметим, что доля других мобильных устройств на рынке составила 29,44 процента.