Binance вышла на рынок Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана и Binance достигли соглашения по вопросу обслуживания клиентов на территории страны, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Binance, соглашение позволяет платформе предоставлять услуги резидентам Узбекистана через лицензированного партнера.

Отмечается, что Binance будет осуществлять свою деятельность в Узбекистане через локального партнера в лице ООО "COINPAY". Теперь для пользователей Binance станет доступным пополнение и вывод средств в национальной валюте с использованием банковских карт и национальных платежных систем через официальный сайт ООО.

"Достижение соглашения с регулятором Узбекистана является важным моментом для Binance. Это подчеркивает нашу приверженность сотрудничеству с местными властями и созданию безопасной и инновационной среды для криптовалют и блокчейн-технологий во всем мире. Мы рады продолжить нашу деятельность в Узбекистане и внести вклад в рост и развитие криптовалютной индустрии в регионе", – прокомментировал Кирилл Хомяков, региональный руководитель Binance по Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке.

Отметим, что Binance является ведущим в мире поставщиком криптовалютной инфраструктуры с набором финансовых продуктов, в числе которых крупнейшая по объему биржа торговли цифровыми активами.