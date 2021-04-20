ИВ Агдамского района объявляет тендер на работы по благоустройству

Тендеры 20 апреля 2021 22:12 (UTC+04:00)
ИВ Агдамского района объявляет тендер на работы по благоустройству
Рамиль Зиядов в кругосветном путешествии на велосипеде за 8 лет проехал 82 000 км! (ФОТО)
Рамиль Зиядов в кругосветном путешествии на велосипеде за 8 лет проехал 82 000 км! (ФОТО)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Бибиэйбат расцвел и колоритно &quot;нарядился&quot; – ФОТОРЕПОРТАЖ
Бибиэйбат расцвел и колоритно "нарядился" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Испанский суд предостерег ФИФА и УЕФА от воспрепятствования созданию Суперлиги Спорт 22:15
Между Грузией и Болгарией действует разрешительный режим на грузовые перевозки – Минтранс Бизнес 22:12
Состоялся телефонный разговор между Премьер-министром Али Асадовым и Председателем Правительства России Политика 22:05
Нагорный Карабах страдал от армянской оккупации почти три десятилетия – турецкий депутат Нагорно-карабахский конфликт 21:53
Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и отказаться от реваншистского мышления – депутат Политика 21:40
ЕС является сильнейшим партнером для Грузии – Шарль Мишель Грузия 21:19
Минфин Азербайджана прокомментировал утверждения группы бывших жителей «Советской» Общество 21:17
США выдадут дополнительно 22 тыс. временных рабочих виз США 21:00
Грузия обнародовала объемы импорта чая из Азербайджана Бизнес 20:32
Азербайджан в 2020 г. вошел в десятку стран-импортеров российских автомобилей Транспорт 20:25
На портал Azexport поступили экспортные заказы на сумму более $2 млрд Бизнес 19:53
Поиск пропавших без вести военнослужащих продолжается – Военная прокуратура Азербайджана Азербайджан 19:38
Швейцарские инвестиции в Азербайджан сосредоточены в ненефтяном секторе – министерство Бизнес 19:02
Поддержка стран "Восточного партнерства" - одно из ключевых направлений политики СЕ - Шарль Мишель Политика 19:01
Стала известна повестка очередного пленарного заседания парламента Азербайджана Политика 18:58
Культурное пространство Санкт-Петербурга и солнечный свет Азербайджана объединились в "Незримый разговор души" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:50
Названы объемы поставки газа через TAP за первый квартал 2021 г. Энергетика 18:44
Минфин Азербайджана разместил на аукционе очередной транш среднесрочных облигаций Финансы 18:44
Осуществлена очередная выплата процентов по облигациям SOCAR Экономика 18:28
В Азербайджане предприниматели будут привлечены к благоустройству территорий вокруг озер Абшерона - минэкологии Общество 18:22
Ограничен импорт в Азербайджан мясной продукции из ряда стран мира Общество 18:20
Азербайджан импортировал из Турции автомобилей на сумму около $20 млн Турция 18:08
В реки и водоемы Азербайджана будет выпущено более 6 млн мальков Экономика 18:07
Отсутствие канализационной сети в поселках Баку приводит к загрязнению окружающей среды - минэкологии Общество 18:01
Туркменистан присоединился к Договору о патентном праве ВОИС Туркменистан 17:54
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО) Интервью 17:50
Армения не соблюдает пункт заявления от 10 ноября об оживлении экономических и транспортных связей - газета Azernews Политика 17:48
ПАСЕ может предложить поддержку для установления прочного мира на Южном Кавказе - генсек СЕ Политика 17:36
Каменный карьер в поселке Нардаран будет закрыт - минэкологии Общество 17:20
Между Азербайджаном и Турцией расширяются возможности в сфере МСБ (ФОТО) Экономика 17:19
Звезды британского ситкома "Kate & Koji" оценят фильм азербайджанского режиссера в Рамсгейте Культура 17:17
Президент Евросовета приехал в Грузию Грузия 17:08
Компания "Исраэйр" прекращает выполнять рейсы по субботам Израиль 17:02
Азербайджан присоединился к инициативе создания единого роуминг пространства между странами Восточного партнерства Экономика 16:59
В Вене проходит новая встреча Ирана и "пятерки" по восстановлению ядерной сделки Ядерная программа 16:58
АЭС "замедленного действия", или "Мецаморская" угроза Армении Азербайджан 16:56
ЕС начал консультации с США по сертификатам вакцинации США 16:55
Большинство расчетов в товарообороте Азербайджана произведено посредством СКВ Финансы 16:46
2021 год: Халг Банк подвел итоги первого квартала Экономика 16:44
За прошедшие сутки в Азербайджане вакцину от COVID-19 получили более 14 800 человек Общество 16:44
Франция предложила лишить Сирию части прав и привилегий в ОЗХО Европа 16:42
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Высшее образование и исследования в период после COVID» (ФОТО) Общество 16:40
Прирост заразившихся коронавирусом в США увеличивается, несмотря на вакцинацию США 16:40
Новая платформа «Азеркосмос» покроет всю территорию Азербайджана бесперебойным интернетом ИКТ 16:39
В Азербайджане выявлено 2 197 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 946 человек Общество 16:36
Turkish Airlines будет выполнять авиарейсы из Стамбула в Ургенч и Фергану Узбекистан 16:20
В Азербайджане в 13,6 раза увеличится число лиц, привлеченных к программе самозанятости Общество 16:18
Интернет фильмы займут доминирующее положение в глобальной киноиндустрии Экономика 16:11
Велопутешественник с онкологическим заболеванием по пути из Великобритании в Китай прибыл в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Социум 16:07
Минэкологии Азербайджана предупреждает об ухудшении погоды Общество 15:43
В Зангиланском районе открылась воинская часть погранслужбы Азербайджана (ФОТО) Политика 15:36
МИД Ирана сообщил о прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене Ядерная программа 15:34
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) Интересное 15:30
Пакистан всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана - командующий ВМС Политика 15:29
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:19
Израильские журналисты посетили караван-сарай в Физули, превращенный армянами во время оккупации в хлев (ФОТО) Политика 15:16
Меркель указала на важность соблюдения международного права, чтобы избежать в будущем конфликтов, подобных нагорно-карабахскому Нагорно-карабахский конфликт 15:09
В Баку зафиксирован рост цен на дачи и частные дома Бизнес 15:08
Количество клиентских счетов в азербайджанских банках растет Финансы 14:56
Оперштаб России не принял решение о возобновлении полетов в Египет Россия 14:55
Британский инвестфонд передумал покупать Toshiba Европа 14:55
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии «Шамахинского агропарка Азерсун» (ФОТО) Политика 14:47
Сократился объем транспортировки нефти в Турцию через Баку-Тбилиси-Джейхан Энергетика 14:44
Нефтехимический комплекс SOCAR существенно увеличит продажи - Yapi Kredi Bank Энергетика 14:39
В Израиле привито более 73% взрослого населения Израиль 14:38
SOCAR назвала объем перевалки через нефтяной терминал Кулеви Энергетика 14:37
Высокие фрахтовые ставки заметно сказались на ценах на коммерческие суда Транспорт 14:29
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи с вводом в эксплуатацию 110/35/10-киловольтной подстанции "Гарасу" в Гаджигабуле (ФОТО) Политика 14:25
Сократилось число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны Азербайджан 14:24
В Армении возмущены отказом российских делегатов ПАСЕ обсудить «вопрос пленных» Армения 14:17
Азербайджан в I квартале сократил производство полиэтилена Бизнес 14:07
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла Общество 14:06
Подорвавшийся на мине азербайджанский сапер обратился к гражданам - репортаж Trend TV Общество 14:05
От COVID-19 вакцинированы около 9 тыс. человек – бакинская поликлиника №7 Общество 13:55
Консорциум «Хазар» в Туркменистане объявил тендер на приобретение оборудования ИКТ 13:47
Межбанк Азербайджана завершил I квартал с чистой прибылью Финансы 13:46
Большинство граждан Грузии выбирает вакцину Pfizer Грузия 13:39
Yapi Kredi Bank прогнозирует рост продаж нефтехимического комплекса SOCAR в Турции Энергетика 13:39
«Туркменхимия» продлевает тендер на строительство йодо-бромных заводов ИКТ 13:33
Названа статистика по числу посещений Азербайджана в январе-марте 2021 г. Туризм 13:25
Спрос азербайджанских банков на инвалюту значительно сократился Финансы 13:02
Азербайджанская платежная система предоставит возможность моментального выпуска цифровой карты Экономика 12:59
Цена нефти Brent поднялась выше $68 за баррель впервые с 18 марта Энергетика 12:53
Обязательства Межбанка Азербайджана в I кв. 2021 г. увеличились Финансы 12:51
В России за сутки выявили 8 164 случая заражения коронавирусом Россия 12:35
Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации агропарка ООО Aqro Dairy в Гаджигабуле (ФОТО) Политика 12:34
Совокупные активы Межбанка Азербайджана выросли в I квартале Финансы 12:33
Азербайджанские знаменитости - двойники зарубежных звезд (ФОТО) Интересное 12:29
В Азербайджане с 27 апреля начинается прием в I классы общеобразовательных школ Общество 12:24
Туркменистан не прекратил промышленное производство в период пандемии Бизнес 12:21
Президент Ильхам Алиев посмотрел процесс посева на хлопковом поле фермера Эльшана Халилова (ФОТО) Политика 12:19
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи со сдачей в эксплуатацию после реконструкции автодороги Гаджигабул-Муганлы (ФОТО) Политика 12:15
Компании из Смоленской области РФ начали экспортировать продукцию в Азербайджан Бизнес 12:06
Названо число иранских компаний, зарегистрированных в Турции с начала 2021 г. Турция 11:55
Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров Общество 11:50
В Азербайджане зафиксирован значительный рост производства табачной продукции Бизнес 11:46
Весенняя СКИДКА 50% специальным товарам от бренда "Biolane". Экономика 11:44
Турция в I квартале увеличила экспорт химпродукции в Туркменистан Турция 11:43
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гаджигабульского промышленного квартала (ФОТО) Политика 11:42
Президент Ильхам Алиев прибыл в Гаджигабульский район (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:40
Все новости