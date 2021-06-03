ЗАО AzerGold объявило тендер
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Представители Узбекистана и Малайзии договорились проводить совместные научно-исследовательские работы в области сельского хозяйства
Уголовное дело членов армянских вооруженных групп, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане, передано в производство
Преступления армянских террористов, от которых стынет кровь – воспоминания бывших азербайджанских пленных (ВИДЕО)
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем КНР Си Цзиньпином (ОБНОВЛЕНО)
В Азербайджане к армянским преступникам относятся нормально, а они нас не щадили – находившийся в армянском плену Хабиб Кязымов
Агдамская мечеть, Худаферинский мост, караван-сарай в Шеки, мавзолеи Низами и Момине-Хатун… - и все это создано умелыми руками (ФОТО)
Генпрокурор Верховного суда Турции побывал на подвергшихся ракетному обстрелу территориях в Гяндже (ФОТО)
В Азербайджане подготовлена госпрограмма в целях упрощения импортно-экспортных операций местной продукции