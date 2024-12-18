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В Азербайджан будет поставлено специальное криминалистическое лабораторное оборудование

Тендеры Материалы 18 декабря 2024 13:18 (UTC +04:00)
В Азербайджан будет поставлено специальное криминалистическое лабораторное оборудование

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджан будет поставлено специальное криминалистическое лабораторное оборудование.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим Центр судебных экспертиз министерства юстиции Азербайджана завершил подготовительные работы.

Центр заключил договор с Закрытым акционерным обществом (ЗАО) Universal Pro на закупку оборудования.

В соответствии с договором ЗАО будет выплачено 2 миллиона 485 тысяч 880 манатов 4 гяпика).

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