Госагентство: Российский рынок остается самым приоритетным рынком туриндустрии в Азербайджане

27 сентября 2018 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российский рынок был и остается самым приоритетным рынком туристической индустрии в Азербайджане.

Об этом сказал в четверг председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, выступая на "круглом столе" на тему "Развитие сотрудничества в области туризма", проходящем в рамках IX российско-азербайджанского межрегионального форума.

По его словам, подтверждением тому являются статистические данные. Так, за январь-февраль 2018 года Азербайджан посетило более 600 тысяч туристов из России, что на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и положительная динамика за прошедший период года сохраняется.

Также глава агентства отметил, что российские туристы всегда комфортно чувствуют себя в Азербайджане, и не менее комфортно ощущают себя в пределах Российской Федерации граждане Азербайджана.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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