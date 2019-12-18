ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" об аграрном туризме в Азербайджане

18 декабря 2019 20:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В аграрном туризме наиболее заинтересованы туристы из азиатских и европейских стран.

Об этом в среду сказала Trend председатель правления ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства Лейла Мамедова. По ее словам, европейцев можно было встретить в регионах Азербайджана и в прошлые годы.

"Статистка показывает, что арабские туристы не участвовали в организованных нами поездках. Согласно нашим наблюдениям, арабские туристы предпочитают останавливаться в отелях северного региона. А европейцы, даже 15 лет тому назад, когда туризм был не так сильно развит, отдыхали в Лагиче. В целом, европейцы и азиаты больше любят отдыхать на природе. Поэтому такие туристы проявляют большой интерес к агротуризму", - сказала Мамедова.

Она добавила, что в последнее время к этому виду туризма стали чаще обращаться граждане Индии.

"Правда, их не так много, но надеемся что их число увеличится в будущем", - подытожила Лейла Мамедова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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