Стандарты и инструкции по деятельности отелей и центров отдыха уже готовы - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - Стандарты и инструкции по деятельности отелей и центров отдыха уже готовы.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в понедельник Trend.
По его словам, с этими правилами и инструкциями можно ознакомиться на сайте кoronavirusinfo.az.
"Эти правила и инструкции также будут доступны в означенных учреждениях, а также будут определены лица, которые будут контролировать их соблюдение. Также составлены инструкции по правилам поведения в кафе и ресторанах, и они также будут развешаны в объектах общепита", - сказал Ибрагим Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Пассажироперевозки между Баку и Нахчываном осуществляются только в необходимых случаях - Ибрагим Мамедов
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
В Азербайджане выявлено еще 113 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 40, скончался один человек
Азербайджан оперативно реагирует на новые тренды, которые пока заметны не всем наблюдателям - российский эксперт
Одним из препятствий для страхования торговых объектов является несоблюдение правил противопожарной безопасности - Анар Халафов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Молдова в двустороннем плане всегда ориентировались на активное взаимодействие
Производственная компания Азербайджана отмечает снижение объемов производства алюминиевых и ПВХ профилей
В органах Генпрокуратуры Азербайджана проведены кадровые реформы для обеспечения эффективности работы (ФОТО)
Севиль Микаилова: Лидерские качества Президента Азербайджана способствуют укреплению позиций страны не только в регионе, но и во всем мире (ВИДEO)
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации Лачина
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Молдовы Игоря Додона в формате видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО)