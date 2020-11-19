Госкомстат о влиянии COVID-19 на сферу туризма Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2020 года в Азербайджан прибыли 720,3 тысяч человек из 155 стран мира, что в 3,7 раза меньше, чем в январе-октябре 2019 года.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, ситуация с пандемией коронавируса (COVID-19), как и в других странах, не обошла стороной и туристический сектор Азербайджана, вызвав серьезный спад в этой сфере с марта этого года.

Около 28 процентов от общего количества прибывших туристов приходятся на Россию, 24,3 процента – на Грузию, 18,9 процентов - на Турцию, 8,6 процентов - на Иран, 2,1 процента – на Украину, 1,8 – на Индию, 1,7 процента - на Саудовскую Аравию, по 1,1 процента – на ОАЭ, Пакистан, Казахстан и Туркменистан, на один процент – Кувейт, 0,9 процентов – на Великобританию. Также 0,8 процентов - граждане Беларуси, по 0,7 процентов туристов - граждане Ирака и Узбекистана, 0,6 процентов - Израиль, 5,4 процентов – другие страны и 0,1 процентов - лица без гражданства.

По гендерному признаку 79,6 процентов прибывших составили мужчины, 20,4 процентов - женщины.

В целом количество туристов, прибывших из стран-членов ЕС сократилось в 5,7 раз до 21,1 тысячи человек, из стран Персидского залива - в 4,7 раза до 100 тысяч человек, а из стран СНГ - в 4 раза до 245,7 тысяч человек.

По данным Госкомстата, 69,3 процентов туристов, прибывших в нашу страну, воспользовались железной дорогой и автомобилями, 28,3 процентов – воздушным, а 2,4 процента - водным транспортом.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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