Названа доля азербайджанских компаний, оказывающих услуги различным регионам

БАКУ /Trend/ - В сфере путешествий и туризма 64 процента азербайджанский компаний работают с Азией, 58 процента с Европой, 27 процентов с постсоветскими странами, 26 процентов с регионом Восточной Азии и Тихого океана (EAP), 31 процент с Северной Америкой или Южной Америкой, 14 процентов с Австралией и Океанией и 8 процентов с Африкой.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала сотрудница ITC (International Trade Centre) Паула Кастенада в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"В области транспорта и логистики 59 процентов компаний работают с Азией, 57 процентов - с Европой, 15 процентов - с постсоветскими странами, 18 процентов - с EAP, 10 процентов - с Америкой, 4 процента - с Австралией и Океанией и 2 процента - с Африкой. В секторе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 33 процента компаний работают с Азией, 67 процентов - с Европой, 5 процентов - с постсоветскими странами, 5 процентов - с EAP, 8 процентов - с Америкой, 8 процентов - с Австралией и Океанией и 2 процента - с Африкой", - отметила она.

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