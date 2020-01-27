Крупная казахстанская авиакомпания отменяет авиарейсы в Китай

БАКУ/Trend/ - Крупная казахстанская авиакомпания SCAT приняла решение об отмене нескольких рейсов в Китай, сообщили в понедельник Trend в авиакомпании.

Как сообщили в компании, отменны рейсы по направлению Алматы - Хайкоу на 27 и 30 января, а также рейс Нур-Султан – Санья, запланированный на 27 января.

В свою очередь, рейсы Санья - Нур-Султан и Хайкоу - Алматы будут выполнены по расписанию.

«По всем вопросам необходимо обращаться к турагентствам, у которых приобретался турпакет», - уточнили в авиакомпании.

Напомним, в декабре 2019 году власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 27 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 2,744 человек, из них 80 скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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