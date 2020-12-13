Эстония стала 54-й страной, признавшей сертификаты грузинских моряков

Эстония признала сертификаты грузинских моряков, и теперь они смогут официально трудоустроиться в этой стране. Об этом сообщили в Агентстве морского транспорта Минэкономики Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Соответствующий меморандум между двумя странами был подписан 11 ноября. Таким образом, Эстония стала третьим государством, признавшим грузинские сертификаты в текущем году. В июне аналогичное решение приняли Великобритания и Австралия.

На сегодняшний день выданные в Грузии дипломы признают 54 страны, из них 20 – это государства-члены ЕС. Под флагами этих государств плавает более 80% мирового флота.

В последние годы морская сфера привлекает все больше молодых людей в Грузии. Во многом на это повлияли изменения в системе образования и сертификации моряков.

С 2012 года государство вложило в развитие инфраструктуры Батумской государственной морской академии и поддержу морского образования 25 миллионов лари. В 2020 же году в академии завершилось строительство ультрасовременного тренировочного бассейна, аналога которому в морских училищах соседних стран нет.

С августа этого года у студентов Батумской государственной морской академии появилась возможность обучаться на английском языке.