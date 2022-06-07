БАКУ /Trend/ - Посольство Беларуси в Грузии рекомендует грузоперевозчикам для выезда из страны использовать территорию Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Беларуси в Грузии, водителям необходимо прорабатывать альтернативные маршруты движения для выезда из Грузии по таким маршрутам, как Тбилиси (Грузия) – АПП "Красный мост" (Грузия – Азербайджан) – МАПП "Самур" (Азербайджан) – АПП "Яраг-Казмаляр" (Россия) – Гомель (Беларусь).

Отмечается, что очереди на выезд из Грузии (АПП "Дариали") в сторону России (АПП "Верхний Ларс") составляют более 100 километров и продолжают увеличиваться, время ожидания составляет 3-4 недели и более.

"Транспортные средства, движущиеся со стороны портов Грузии, а также со стороны границы с Азербайджаном к АПП "Верхний Ларс", не доезжая до Тбилиси, помещаются патрульной полицией в места стоянок для ожидания прохождения очереди. Время ожидания в таких местах составляет 1-2 недели. При подъезде к границе определено место стоянки для ожидания очереди на прохождение границы, с этой стоянки транспортные средства со скоропортящимися товарами пропускают по «зеленому коридору» в течение нескольких суток", - отмечает посольство.

В сообщении посольства также говорится, что маршрут через Азербайджан протяженнее на 1000 км по сравнению с маршрутом через АПП "Верхний Ларс", и его следует проработать дополнительно.