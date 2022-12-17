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Малазийская авиакомпания запросила посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

Транспорт Материалы 17 декабря 2022 09:46 (UTC +04:00)
Малазийская авиакомпания запросила посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

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БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна малазийской авиакомпании AirAsia, выполнявшего рейс по маршруту Бангкок-Тбилиси, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с туманом в пункте назначения.

Самолет Airbus A330 приземлился в бакинском аэропорту в 09:13 по местному времени.

Также ранним утром Международный аэропорт Гейдар Алиев принял рейс самолета польской авиакомпании LOT, который не смог приземлиться в тбилисском аэропорту из-за тумана. В 07:46 самолет вылетел в пункт назначения.

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