Иран планирует ввести в эксплуатацию новую автомобильную дорогу на границе с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Согласно обсуждениям с азербайджанской стороной, в ближайшие два месяца планируется ввод в эксплуатацию новой автодороги, примыкающей к недавно открывшемуся мосту на ирано-азербайджанской границе в Астаре.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра дорог и городского развития Ирана и председатель Организации дорог и транспорта Ирана Рза Акбари.

По его словам, в прошлом году была введена в эксплуатацию часть этой магистрали, и часть грузового транспорта и транзитных перевозок уже осуществлялась по данному направлению. В то же время с вводом новой 4-полосной автомагистрали в этом районе будет проложена объездная дорога длиной 1,4 километра.

Заместитель министра отметил, что на заседании Совместной межправительственной комиссии по азербайджано-иранскому экономическому сотрудничеству была подчеркнута важность ускорения работ по данному проекту.

Акбари также сообщил, что одним из двух крупных проектов, реализуемых в Астаринском районе Ирана, является новая автомагистраль, а вторым - строительство нового грузового терминала. Терминал будет возведен на площади 6 гектаров. Право собственности на участок уже приобретено, и строительные работы начнутся в ближайшее время. Ожидается, что терминал будет сдан в эксплуатацию поэтапно.

Отметим, что 21 и 22 января в Тегеране состоялось 16-е заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана. В конце заседания был подписан документ о сотрудничестве между двумя странами.

Иран предпринимает усилия по вводу в эксплуатацию грузового терминала в Астаре в течение года.

закладка фундамента нового моста через реку Астарачай между Азербайджаном и Ираном состоялась 25 января 2022 года. Мост, состоящий из трех пролетов, имеет длину 97,5 метров и ширину 30,5 метров. На мосту предусмотрены четыре полосы для движения, две дополнительные полосы для резервного движения и два пешеходных перехода шириной по 2,5 метра каждый. Строительство моста обошлось в 5,8 миллиона евро. Мост был введен в эксплуатацию 30 декабря 2023 года.