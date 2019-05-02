Таджикистан признан лидером по длительному грудному вскармливанию

2 мая 2019 09:38 (UTC+04:00)

В списке стран, жители которых кормят своих детей именно по «правильной» схеме, лидирует Таджикистан, передает Trend со ссылкой на News.tj

В республике 73% женщин практикуют исключительное грудное вскармливание (в течение 6 месяцев или более), сообщается на сайте Европейского филиала ВОЗ.

В этот список пошли также Туркменистан (57%), Казахстан (51%) и Грузия (35%).

Исследователи Европейского филиала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что длительное грудное вскармливание уменьшает риск нездорового ожирения у детей.

Исследование касалось, в первую очередь, европейских стран. В нем указывается, что на сегодняшний день от тяжелой степени ожирения в Европе страдают около 400 тысяч детей в возрасте от шести до девяти лет. Специалисты отмечают, что меры по борьбе с ожирением, принимавшиеся в европейских странах, не привели к желаемым результатам.

«Чем дольше ребенка кормят грудью, тем лучше он защищен от ожирения. Эта информация может помочь нам разработать более эффективные меры по борьбе с проблемой ожирения», – заявила представитель ВОЗ Бенте Миккельсен.

В ходе исследования эксперты ВОЗ выяснили, что продолжительность грудного вскармливания в Европе не соответствует рекомендованным мировым нормам. Врачи советуют до шести месяцев кормить младенцев исключительно материнским молоком, после чего в рацион ребенка можно начать добавлять другую еду и, по возможности, продолжать грудное вскармливание до двух лет.

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