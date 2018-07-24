Спасательная авиация Казахстана расширит свой авиапарк

24 июля 2018 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - АО "Казавиаспас" Комитета по чрезвычайным ситуации МВД Казахстана расширит свой авиапарк в два раза.

Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества Андрей Косолапов, передают во вторник казахские СМИ.

По словам Косолапова, компания планирует приобрести порядка 20 единиц вертолётов и 19 единиц самолётов.

"Сейчас принята и находится на исполнении дорожная карта "Централизация авиационных услуг", где предусматривается наполнение нашего парка самолётами, которые ориентированы на санитарную авиацию, тушение пожаров, переброску личного состава и грузов внутри Казахстана", - сказал он.

Глава АО "Казавиаспас" отметил, что на покупку авиационной техники в дорожную карту заложено 130 миллиардов тенге, реализация которой будет осуществляться в течении 3-5 лет.

Напомним, что на данный момент в авиапарке компании находится 27 вертолётов.

Официальный курс на 24 июля составил 345.68 KTZ/USD

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