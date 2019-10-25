Казахстан договорился с Беларусью о поставках нефти

25 октября 2019 08:40 (UTC+04:00)

Основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов в Беларусь согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован, заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов... Согласовали соглашение, в основном текст, можно сказать, что 100% согласован. Сейчас не будет (подписано соглашение - ред.), потому что нужно внутригосударственные процедуры (провести - ред.), сначала уполномочить меня или моего заместителя, они тоже должны, где-то подпишем уже", - сказал Бозумбаев журналистам.

Он отметил, что в соглашении не указаны объемы, а обговорены условия и правила поставок. "Согласились они", - заявил Бозумбаев, отвечая на вопрос, согласна ли белорусская сторона отказаться от реэкспорта.

"Мы предоставим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями: прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане", - добавил глава Минэнерго Казахстана.

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