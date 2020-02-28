Завод по переработке попутного газа месторождения Кашаган построят в Атырауской области

Крупный завод по переработке попутного газа месторождения Кашаган построят близ Атырау. Об этом было заявлено в ходе рабочей поездки в Атыраускую область Премьер-Министра РК Аскара Мамина, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Проект строительства завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган планируется реализовать до конца 2021 года в Макатском районе Атырауской области, в 12 км к северо-востоку от установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» и 5 км южнее ж/д станции Искене. Проектная мощность – 1 млрд м³ в год. Инвестор — ТОО «GPC Investment». Объем инвестиций — $860 млн.

"Строительство завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган является важным для страны проектом, который позволит повысить производство нефти на месторождении на 12 млн тонн, а также создать 2800 временных (в период строительства) и 600 постоянных (в период эксплуатации) рабочих мест", — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что продукция завода будет поставляться как на внутренний, так и внешний рынки.