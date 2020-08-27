168 заразившихся коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 168 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 85 - без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 21 / 9, город Алматы - 15 / 7, Акмолинская область - 8 / 5, Актюбинская область - 3 / 2, Алматинская область - 6 / 2, Атырауская область - 12 / 12, Восточно-Казахстанская область - 24 / 4, Жамбылская область - 2 / 1, Западно-Казахстанская область - 10 / 6, Карагандинская область - 19 / 8, Костанайская область - 8 / 1, Кызылординская область - 2 / 2, Мангистауская область - 3 / 3, Павлодарская область - 10 / 5, Северо-Казахстанская область - 11 / 8, Туркестанская область - 14 / 10.

Всего в стране выявлены 105243 заболевших.