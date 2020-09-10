Международные резервы Казахстана составили $94,1 млрд

Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова представила данные о международных резервах Казахстана, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«По предварительным данным, международные резервы Казахстана, включая активы Национального фонда, на конец августа составили $94,1 млрд. Золотовалютные резервы Нацбанка по итогам августа составили $35,4 млрд, незначительно увеличившись за месяц на $22 млн», - цитирует Алию Молдабекову пресс-служба Нацбанка.

По предварительным данным, валютные активы Национального фонда увеличились в августе на $0,44 млрд и составили $58,68 млрд.

«Позитивные настроения на мировых фондовых рынках благоприятно отразились на размере Нацфонда. Так, благодаря росту рынка акций более чем на 6,5% в августе, и небольшому росту на рынке облигаций на 0,34% был получен положительный инвестиционный доход в размере около $1 млрд. Объем валютных поступлений в фонд составил $112 млн», - отметила она.

Изъятия из фонда были связаны с выделением гарантированного трансферта, объем которого в августе составил 287 млрд тенге.