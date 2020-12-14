747 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 67, город Алматы - 72, город Шымкент - 4, Акмолинская область - 71, Актюбинская область - 10, Алматинская область - 48, Атырауская область - 58, Восточно-Казахстанская область - 78, Жамбылская область - 28, Западно-Казахстанская область - 41, Карагандинская область - 31, Костанайская область - 74, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 73, Северо-Казахстанская область - 68, Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлены 142 325 заболевших.
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