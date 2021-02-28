В 2020 году в Казахстан пережил рекордный для себя baby-boom

В 2020 году в Казахстане родились более 400 тысяч детей. Как выяснилось в беседе с экспертами в сфере демографии, несмотря на пандемию, Казахстан пережил рекордный для себя baby-boom, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Согласно информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по предварительным данным за январь-декабрь 2020 года, в стране зарегистрировано 425,6 тыс. родившихся, что на 22,6 тыс. человек или на 5,6% больше, чем за соответствующий период 2019 года, и на 8,5 тыс. человек или на 2% больше, чем в 1987 году (предыдущий рекорд числа родившихся – 417,1 тыс. человек).

«Прирост получился выше ожидаемого числа родившихся – в целом, согласно демографическим прогнозам, ожидалось снижение числа рождений. В основном, идет увеличение числа третьих, четвертых, пятых детей в семье. Основная возрастная группа рожениц – от 30 до 40 лет. Это связано с тем, что поколение 80-х продолжает реализовывать свои репродуктивные установки», - прокомментировала магистр демографии, выпускница программы «Болашак» Аяулым Сагынбаева.

За указанный период 2020 года в городской местности число родившихся составило 248,7 тыс. человек или 58,4%, в сельской – 176,9 тыс. человек или 41,6%. Более половины всех родившихся зарегистрировано в 6-ти регионах страны: в Туркестанской (14,4%), Алматинской областях (12,7%), г. Алматы (8,3%), г.Шымкент (7,4%), г.Нур-Султан (7%) и Жамбылской (6,9%) области.

«Темп роста рождения детей остается таким же, рост наблюдается в многодетных семьях. Был побит рекорд рождения 1987 года, когда было зафиксировано 417 тысяч родившихся», - отметила спикер.