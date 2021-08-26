Число пострадавших от взрыва в Жамбылской области Казахстана превысило 66 человек

Число пострадавших во время взрыва на складе в военной части в Жамбылской области продолжает расти, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

По состоянию на 23.30 в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Большинство из них получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы.