Взрывы на складе боеприпасов в Казахстане: 28 пострадавших в больницах, 4 погибших

B больницах региона находятся 28 пострадавших в результате взрыва на складе инженерных боеприпасов, который произошел 26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе. Шесть человек - в тяжелом состоянии, 4 военных погибло при ликвидации последствий пожара, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Для оказания скорой медицинской помощи задействовано 37 бригад скорой медицинской помощи, среди них 3 бригады медицинской авиации. Число пострадавших в общей сложности дошло до 90.

Из них 1 бригада дежурит в школе №5 города Тараз, 1 бригада в Таразском политехническом колледже, куда с села Базарбай Байзакского района ранее было эвакуировано 226 человек.

«Задействовано 32 врача, среди них врачи травматологи, нейрохирурги, хирурги, реаниматологи и другие, 56 средних медицинских работников. Медикаментами обеспечены», - проинформировали в акимате.

Кроме того, по состоянию на 08.00 часов по местному времени 27 августа в пунктах временной эвакуации в регионе находятся 171 человек, для них созданы необходимые условия и им предоставлен завтрак.