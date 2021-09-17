В Туркестанской области Казахстана могут увеличить посевные площади

Генеральный директор РГП «Казводхоз» Алтай Елжасов с рабочим визитом посетил Туркестанскую область, передает Trend со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Он провел встречу с фермерами Шардаринского района и обсудил вопрос орошения Жаушыкумской долины, одного из важнейших проектов в регионе.

На встрече генеральный директор сообщил, что особое внимание будет уделено увеличению количества вновь орошаемых земель в регионе. Отметим, что в случае реализации этого проекта посевные площади в Туркестанской области увеличатся на 12 тысяч гектаров. В результате для сельского населения будут созданы постоянные рабочие места.

Также ознакомились работой по автоматизации строительства объекта «Реконструкция и повышение сейсмостойкости плотины Шардаринского водохранилища» в Шардаринском районе. В связи с этим руководство филиала внесло на обсуждение ряд предложений. Поскольку Шардара является аграрным регионом, большинство населения занято в сельском хозяйстве. А учитывая, что корень агропромышленного комплекса - это система орошения, реализация этого проекта очень важна для фермеров и жителей региона.

Алтай Елжасов также провел встречу с депутатом Жетысайского районного маслихата М. Дильдабековым. Они обсудили актуальные вопросы региона, в том числе по 210 скважинам вертикального дренажа, запланированным в районе за счет средств Исламского банка развития.