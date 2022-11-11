Нынешние геополитические противоречия оказывают негативное влияние на экономику Евразийского континента - Токаев

БАКУ /Trend/ - Нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента.

Об этом в ходе Саммита Организации тюркских государств сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в пятницу Trend.

«Казахстан вносит значительный вклад в дело укрепления и расширения дружеских и добрососедских отношений тюркских государств. Ярким примером этого служит программный документ «Перспективы тюркского мира – 2040». Сегодня с целью его реализации будет принята Стратегия Организации тюркских государств», - сказал Токаев.

Безусловно, отметил он, этот документ будет способствовать усилению взаимодействия и укреплению пояса стабильности, объединяющего наши государства.

«Поэтому есть все основания утверждать, что наше сотрудничество будет успешным. Активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, мы должны стать мощной и авторитетной силой. Нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента. Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам», - сказал Президент.