Явка избирателей на выборы в Казахстане составляет 23,37% - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии сообщили промежуточную статистику голосования на выборах президента Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37 % от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал член ЦИК Шавкат Утемисов на брифинге.

В том числе:

1. по области Абай – 25,64 %

2. по Акмолинской области – 21,21 %

3. по Актюбинской области – 26,66 %

4. по Алматинской области – 20,12 %

5. по Атырауской области – 25,03 %

6. по Западно-Казахстанской области – 20,86 %

7. по Жамбылской области – 23,27 %

8. по области Жетісу – 25,58 %

9. по Карагандинской области – 32,27 %

10. по Костанайской области – 26,97 %

11. по Кызылординской области – 29,41 %

12. по Мангистауской области – 25,20 %

13. по Павлодарской области – 27,90 %

14. по Северо-Казахстанской области – 27,33 %

15. по Туркестанский области – 27,03 %

16. по области Ұлытау – 27,81 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 23,17 %

18. по г. Астана – 13,73 %

19. по г. Алматы – 8,42 %

20. по г. Шымкент – 30,92 %