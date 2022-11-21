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В дальнейшем все основные институты власти будут реформированы - Токаев

Казахстан Материалы 21 ноября 2022 00:01 (UTC +04:00)
В дальнейшем все основные институты власти будут реформированы - Токаев

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В дальнейшем все основные институты власти в Казахстане будут реформированы.

Как передает Trend со ссылкой на "Казинформ", об этом сказал в воскресенье Касым-Жомарт Токаев в Республиканском общественном штабе, где он ознакомился с результатами Exit-poll, проведенного на внеочередных президентских выборах международным институтом региональных исследований «Открытое общество».

Токаев убежден, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

"Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству!" – сказал он.

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