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На накопительные счета детей в Казахстане будет поступать половина ежегодного дохода Нацфонда

Казахстан Материалы 22 ноября 2022 17:11 (UTC +04:00)
На накопительные счета детей в Казахстане будет поступать половина ежегодного дохода Нацфонда

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - С 1 января 2024 года на накопительные счета детей в Казахстане будет поступать половина ежегодного дохода Национального фонда.

Об этом сказал журналистам на брифинге в посольстве Казахстана в Азербайджане казахстанский политический деятель, депутат Айдос Сарым, передает во вторник Trend.

"Когда-то ВВП Казахстана достигал 400 тысяч долларов на душу населения, сейчас этот показатель упал до 7-8 тысяч долларов", - сказал он.

Говоря о недавних выборах в стране, политолог подчеркнул, что нынешние выборы были логическим продолжением референдума, который состоялся в июне.

"В июне мы поменяли большую часть нашей конституции. Сейчас мы демократизируем страну, запускаем процесс политических реформ", - сказал Сарым.

По его словам, в своей предвыборной речи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул идею распределения инвестиционных доходов Национального фонда.

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