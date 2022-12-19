Renaissance Capital обновил прогноз по росту экономики Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Казахстане, с января по ноябрь 2022 года, рост ВВП ускорился до 2,7% в годовом исчислении.

Об этом Trend сообщил источник в Renaissance Capital.

Таким образом, темп роста ВВП за 10 месяцев текущего года составил 2,5%.

Экономический рост обусловлен восстановлением добычи нефти, а также увеличивающимся объемом торговли. В то же время рост в сельском хозяйстве и строительстве несколько замедлился

Renaissance Capital ожидает, что ускорение роста ВВП продолжится в конце 2022 года и в следующем году. Ожидается, что в 2023 году рост индикатора составит 4% в годовом исчислении.

Renaissance Capital - один из ведущих инвестиционных банков работающий на нескольких пограничных и развивающихся рынках и специализирующийся на России, СНГ, Центральной и Восточной Европе, странах Ближнего Востока.