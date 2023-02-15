БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует снижение инфляции в Казахстане до 7,8 процента к концу 2023 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный экономический обзор, публикуемый ЕАБР.

В настоящее время годовой уровень инфляции составляет 20,7 процента.

Ключевой вклад в годовой рост потребительских цен внесли растущие цены на продовольствие. Рост данного компонента составил 25,3 процента в годовом исчислении.

Увеличение цен на непродовольственные товары на 19,4 процента связано с ростом цен на импорт.

При этом уровень инфляции на платные услуги достиг 14,1 процента.

Как отмечает банк, инфляционное давление начинает ослабевать, о чем свидетельствует динамика Индекса ФАО, который снижается девять месяцев подряд. Индекс ФАО отражает ежемесячное движение мировых цен на корзину продовольственных товаров.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту государств-членов, расширения торгово-экономических связей между ними и поддержки интеграции в Евразии посредством инвестиций.