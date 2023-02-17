ЕАБР обнародовал прогноз по росту казахстанской экономики

БАКУ /Trend/ - Рост экономики Казахстана прогнозируется на уровне 4,2 процента в базовом сценарии в течение 2023 года.

Об этом сообщил Trend источник в Евразийском банке развития (ЕАБР).

Банк считает, что фактор экспорта углеводородов останется важным элементом, который позволит стране добиться роста.

"Важным фактором ускорения экономической динамики станет запуск новых мощностей на нефтяном месторождении Тенгиз. Ожидается, что добыча нефти увеличится на 8,1 процента в 2023 году, до 92,6 миллиона тонн", - добавил представитель банка.

ЕАБР также ожидает роста в обрабатывающей промышленности, строительстве и секторе услуг, в том числе за счет эффектов от реализации национальных проектов.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту государств-членов, расширения торгово-экономических связей между ними и поддержки интеграции в Евразии посредством инвестиций.