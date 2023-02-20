Казахстанская экономика демонстрирует повышенную устойчивость - ЕАБР

БАКУ /Trend/ - Казахстан принял ряд мер, которые обеспечат предсказуемость динамики ВВП и амортизацию шоков.

Об этом сообщили Trend в Евразийском банке развития (ЕАБР).

Источник в ЕАБР добавил, что предпринятые шаги по укреплению макроэкономической среды способствовали возможностям Казахстана смягчать негативное внешнее воздействие на экономику в последние годы.

"Переход от режима фиксированного обменного курса к политике инфляционного таргетирования и свободному курсообразованию позволил стране ограничить влияние негативных внешних шоков", — добавил представитель банка.

По данным банка, эффективность таргетирования инфляции была продемонстрирована во время экономических потрясений 2020 года, вызванных пандемией COVID-19.

"Несмотря на значительное снижение цен на нефть, инфляция и стоимость внутреннего кредита в 2020–2021 годах оставались более устойчивыми по сравнению с шоком 2014–2016 годов [вызванным падением цен на нефть с последующим резким обесцениванием казахстанского тенге]", — отмечает банк.

В заключение источник в банке сообщил, что введение в стране в 2023 году контрциклического бюджетного правила будет способствовать повышению устойчивости казахстанской экономики к воздействию внешних шоков и обеспечит большую предсказуемость динамики ВВП.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту государств-членов, расширения торгово-экономических связей между ними и поддержки интеграции в Евразии посредством инвестиций.