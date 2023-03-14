На выборы в парламент и маслихаты в Казахстане выдвигаются более 12 тыс. кандидатов - посол

БАКУ /Trend/ - На выборах в казахстанский Мажлис (нижняя палата парламента) и маслихаты (местные административные органы) выдвигается 12 451 кандидат.

Об этом во вторник сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на пресс-конференции, посвященной предстоящим выборам в Казахстане, сообщает Trend.

На избрание в маслихаты претендуют 11 735 кандидатов, в то время как в нижнюю палату парламента выдвигаются 716 человек.

Абдыкаримов отметил, что для наблюдения за выборами были приглашены наблюдатели из 10 международных организаций, включая Парламентскую ассамблею ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы. Посол добавил, что также будут участвовать наблюдатели из 34 государств, включая Азербайджан.

Отметим, что на сегодня продолжается предвыборная кампания, которая продлится до полуночи 18 марта. Проведение выборов назначено на 19 марта.