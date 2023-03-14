Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

В Баку прошла премьера фильма о культуре Азербайджана и Казахстана

Казахстан Материалы 14 марта 2023 16:28 (UTC +04:00)
В Баку прошла премьера фильма о культуре Азербайджана и Казахстана

Читайте Trend в

Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В посольстве Казахстана продемонстрирован фильм «Две части одного целого», посвященный общим истокам культур Азербайджана и Казахстана.

Как сообщает во вторник Trend, показ фильма прошел в рамках приема, организованного посольством Казахстана в Азербайджане и приуроченного к предстоящим выборам в парламент и маслихаты Казахстана.

Авторы фильма заострили внимание на взаимном влиянии, которое мыслители, поэты и писатели оказали на культуру двух стран. В фильме отражен и современный период сотрудничества, затрагивается тема дипломатических связей, а также доверительных отношений, существующих между странами и их лидерами.

Кроме того, авторы фильма затронули тему восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, отметив темпы и масштабы работ по восстановлению Карабаха.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости