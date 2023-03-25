Казахстан с 1 апреля будет отслеживать товары в торговле со странами ЕАЭС

Сопроводительные накладные на товары (СНТ) станут обязательными в Казахстане во взаимной торговле со странами ЕАЭС с 1 апреля. Как передает Trend со ссылкой на казахские СМИ, об этом сообщили в комитете госдоходов (КГД) Минфина.

В ведомстве отметили, что пилотный проект, стартовавший еще в 2020 году, показал перспективность данного подхода, согласованного с отечественным бизнес-сообществом.

"Оформление СНТ предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (посредством ЭЦП, электронной цифровой подписи), что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т.д. Таким образом, реализуемая система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу", - сказал директор департамента администрирования КГД Кадыр Исмагулов.

Внедрение обязательного оформления СНТ в сферу торговли со странами ЕАЭС, а также упрощение процедур по оформлению, отметили в ведомстве, будет способствовать сокращению теневого оборота и исключению потерь по налогам.