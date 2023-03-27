ЕБРР предоставит до $150 млн для финансирования "зеленой" экономики Казахстана

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит до $150 млн финансовым институтам, участвующим в проекте финансирования "зеленой" экономики Kazakhstan Green Economy Financing Facility II (GEFF Kazakhstan II), для кредитования физических лиц, частных компаний и малого и среднего бизнеса по всей стране.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Интерфакс, проект также предоставит финансирование поставщикам и производителям высококачественных "зеленых" товаров и оборудования.

При поддержке климатических инвестиционных фондов (Climate Investment Funds, CIF) проект GEFF Kazakhstan II окажет содействие развитию местного рынка "зеленых" технологий и оборудования, что, в свою очередь, будет способствовать росту "зеленой" экономики, сделает "зеленые" технологии более доступными и создаст новые рабочие места, отмечает банк. Проект также будет стимулировать инвестиции в проекты по снижению рисков изменения климата и адаптации к ним, продвигать экономику замкнутого цикла и способствовать декарбонизации и повышению конкурентоспособности казахстанской экономики.

Отмечается, что за все время сотрудничества со страной ЕБРР уже инвестировал в Казахстан более 10 млрд евро в рамках 304 проектов.

ЕБРР - международная финансовая организация, которая финансирует проекты в 35 странах от Центральной Европы до Центральной Азии, а также в странах Южного и Восточного Средиземноморья.