Казахстан предлагает Таджикистану скидки на железнодорожные грузоперевозки

БАКУ /Trend/ - Казахстанская железная дорога (Казахстан темир жолы) предлагает таджикским грузоперевозчикам скидки от 30% до 50%, способствуя тем самым увеличению объема грузов. Об этом сообщил посол Казахстана в Таджикистане Валихан Тураханов в ходе встречи с министром транспорта Таджикистана Азимом Иброхимом, передает Trend.

В настоящее время действует пять автомобильных маршрутов между двумя странами, а за 11 месяцев текущего года пассажиропоток составил 5259 человек. В ходе встречи стороны обсудили планы расширения сотрудничества в дорожно-транспортной сфере, подчеркнув удовлетворение от существующего сотрудничества и выражая намерение его расширить, особенно в области транспорта. Ранее сообщалось о создании совместного предприятия и транспортно-распределительного центра на станции "Хатлон" в Таджикистане, что должно способствовать увеличению перевозок и обеспечению продовольственной безопасности. Объем товарооборота между странами превысил 4 млн тонн в прошлом году и 2,7 млн тонн в первом полугодии текущего года. Таджикско-казахский товарооборот за десять месяцев 2023 года снизился на 19,1%, составив $937 млн.

В частности, объем экспорта таджикских товаров в Казахстан достиг чуть более $225 млн, в то время как поставки товаров из Казахстана в Таджикистан составили около $718 млн. В структуре внешнеторгового оборота Таджикистана Казахстан занимает третье место, уступая только России (примерно $1,4 млрд) и Китаю (почти $1,2 млрд).