Президентские выборы в России представляют для Казахстана особый интерес - Токаев

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в России, безусловно, представляют для Казахстана особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой.

Как передает в среду Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью местной газете.

"Всем известно, что Россия является основным стратегическим партнером и союзником Казахстана. За прошедшие 30 лет мы выстроили внушительную архитектуру межгосударственных отношений, включающую в себя свыше 300 договоров и соглашений. Механизмы двустороннего сотрудничества действуют практически во всех сферах", - сказал глава государства.

По его словам, интенсивно развивается политический диалог на высшем уровне.

"Мы взаимодействуем в рамках многосторонних структур, а также в вопросах обеспечения региональной стабильности и международной безопасности. Одним из ключевых событий в обширной двусторонней повестке прошлого года стал официальный визит Владимира Путина в Казахстан. В ходе переговоров мы подтвердили неизменно дружественный характер отношений стратегического партнерства между нашими государствами", - отметил Токаев.

Он подчеркнул, что Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.

"Товарооборот между двумя странами за 10 месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов. И это не удивительно, ведь между нами самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Традиционно особое внимание уделяется расширению культурно-гуманитарных связей и научно-образовательных контактов. К слову, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Этот юбилей значим не только для России, но и для Казахстана. Потому что Пушкин, как и наш великий Абай, является одним из главных символов дружбы и культурного взаимодействия двух народов", - сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что Российская Федерация играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"Президент России Владимир Путин — это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня. С мнением России во всем мире считаются, без участия этого государства ни одна мировая проблема не решается, и это факт. Поэтому президентские выборы в такой стране, как Россия, будут иметь большое международное значение и привлекут внимание большинства стран мира", - добавил он.