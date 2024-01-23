"КазТрансОйл" назвал объем транспортированной казахской нефти в направлении Баку

БАКУ /Trend/ - За 12 месяцев 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау составил 3,376 миллиона тонн, что на 1,108 миллиона тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили Trend в КазТрансОйл.

Так, увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан", с 250 тысяч тонн до 1,392 млн тонн, что в 5,5 раз больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года.

В частности, с месторождения Тенгиз по данному направлению было отгружено 1,057 миллиона тонн нефти.

Кроме того, в отчетном периоде из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 1,984 миллиона тонн нефти.

Отметим, что в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Среднему коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан".

Как ранее заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, к концу 2023 года поставки по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" из Казахстана составят 1,125 миллиона тонн нефти.

"Каждый месяц Азербайджан принимает от 12 до 14 танкеров, перевозящих казахстанскую нефть. Это удовлетворительное развитие событий. Первоначальное соглашение между сторонами предусматривало транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти в этом году. Однако, учитывая, что поставки начались в апреле этого года, мы сможем транспортировать 1,125 миллиона тонн нефти к концу 2023 года", - сказал П.Шахбазов.