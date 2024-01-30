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Боле двадцати аэропортов Казахстана планируются передать под европейским инвесторам

Казахстан Материалы 30 января 2024 05:32 (UTC +04:00)
Боле двадцати аэропортов Казахстана планируются передать под европейским инвесторам

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Брюсселе прошла встреча между министром транспорта Республики Казахстан Маратом Карабаевым и заместителем премьер-министра и министром транспорта Бельгии Жоржем Гилькине, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы о расширении транспортных коридоров между Европой и Казахстаном, а также об укреплении и развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта между двумя странами.

Марат Карабаев предложил использовать казахстанские транзитные маршруты в качестве основного и наиболее устойчивого транзитного пути между Европой и Азией.

В ходе презентации министр заявил, что в ближайшие 5 лет для реализации ключевых инфраструктурных проектов в транспортной сфере Казахстан планирует привлечь инвестиции на сумму 40 миллиардов евро. Эти инвестиции направятся на реконструкцию транзитных коридоров протяженностью 4,7 тысячи километров и ремонт такого же количества дорог, которые составляют основу Трансевразийского транспортного маршрута.

Было отмечено, в железнодорожной отрасли планируется строительство новых магистральных направлений протяженностью 1300 километров и модернизация существующей инфраструктуры с целью увеличения пропускной способности между Азией и Евросоюзом.

Что касается гражданской авиации, предполагается передача инвесторам под управление 22 аэропортами Казахстана для развития отрасли и создания континентального транзитного хаба.

В целях укрепления морского флота и создания контейнерного хаба в порту Актау, инвесторам предлагается 171 гектар для развития терминальных мощностей, а также возможна передача морских портов Актау и Курык под управление на условиях "ship-or-pay".

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