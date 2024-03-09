Глава "КазМунайГаз" ознакомился с работой нефтяных терминалов в Баку

АСТАНА /Trend/ - Председатель правления АО "КазМунайГаз" (КМГ, национальная компания Казахстана) Магзум Мирзагалиев 9 марта в рамках поездки в город Баку ознакомился с работой терминалов bp Sangachal и Azertrans, которые задействованы в транзите казахстанской нефти.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу КМГ, во время визита на терминал Azertrans Мирзагалиев посетил танкер "Астана", принадлежащий ТОО "Казмортрансфлот", который доставил в Баку партию тенгизской нефти для поставки в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, и встретился с экипажем танкера.

Члены экипажа отметили, что в организации технологических процессов особое внимание уделяется вопросам трудовой и экологической безопасности, что способствует обеспечению бесперебойной отгрузки нефти. Глава КМГ поинтересовался условиями труда моряков и пожелал им удачи и благополучного плавания.

Отметим, что танкер "Астана" оперирует на маршруте Актау – Баку и перевозит тенгизскую нефть в рамках подписанного соглашения о транзите 1,5 млн тонн казахстанской нефти через территорию Азербайджана между "КазМунайГаз" и SOCAR.