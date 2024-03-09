"КазМунайГаз" и SOCAR обсудили дальнейшее сотрудничество по транспортировке нефти

АСТАНА /Trend/ - АО "КазМунайГаз" (КМГ, национальная нефтегазовая компания Казахстана) и SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) обсудили дальнейшее сотрудничество в области транспортировки нефти.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на КМГ, обсуждения состоялись в рамках встречи председателя правления АО "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом в Баку.

Согласно информации, стороны обсудили поэтапное увеличение объёмов транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и вопросы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса.

Отметим, что в 2022 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объемы транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. Следуя этому поручению, "КазМунайГаз" и SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан.

В 2023 году Казахстан транспортировал по БТД 1,392 миллиона тонн нефти, что в 5,5 раза больше, чем в 2022 году.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор) связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.