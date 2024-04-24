АСТАНА /Trend/ - В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Как передает в среду Trend, об этом сообщили в Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 11:19 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 760 км на северо-востоке от города Алматы на территории Казахстана.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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