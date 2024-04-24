Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

В Казахстане произошло землетрясение

Казахстан Материалы 24 апреля 2024 11:31 (UTC +04:00)
В Казахстане произошло землетрясение

Читайте Trend в

Мадина Усманова
Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА /Trend/ - В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 11:19 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 760 км на северо-востоке от города Алматы на территории Казахстана.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости