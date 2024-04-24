АСТАНА /Trend/ - В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 11:19 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 760 км на северо-востоке от города Алматы на территории Казахстана.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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