Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Президент Казахстана назначил новых послов в ряд стран

Казахстан Материалы 5 января 2025 15:02 (UTC +04:00)
Президент Казахстана назначил новых послов в ряд стран
Фото: Официальный сайт Президента Казахстана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Казахстане назначены новые послы в ряд стран.

Как передает Trend, соответствующие указы подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Так, Аскар Женис назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.

Даулет Батрашев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия.

Жан Галиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Португальской Республике;

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Иордании Талгат Шалданбай получил дополнительные полномочия, став послом Казахстана в Республике Ирак и Государстве Палестина по совместительству.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости