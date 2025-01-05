Президент Казахстана назначил новых послов в ряд стран

БАКУ /Trend/ - В Казахстане назначены новые послы в ряд стран.
Как передает Trend, соответствующие указы подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Так, Аскар Женис назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.
Даулет Батрашев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия.
Жан Галиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Португальской Республике;
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Иордании Талгат Шалданбай получил дополнительные полномочия, став послом Казахстана в Республике Ирак и Государстве Палестина по совместительству.